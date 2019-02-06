Курс долара знизився на міжбанку

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Долар подешевшав на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 лютого 2019 року знизився на 14 копійок до 27,01 грн/долар, курс купівлі до 26,98 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 24 копійки до 30,74 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0150 грн/долар, євро 30,7167 - 30,7484 грн/євро, російський рубль 0,4097 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9800 27,0150

EUR/UAH 30,7167 30,7484

RUB/UAH 0,4097 0,4107

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,9547 - 30,9862 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 6 лютого склало 26,96 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9622 гривень за долар, що на 25 копійок нижче, ніж встановлений 5 лютого (27,2199 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,96 грн/долар, що на 25 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на такому рівні: 2696,4088 гривень за 100 доларів (-25,1766 гривень).