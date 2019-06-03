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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    03.06.2019 - 17:40
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 20 копійок до 30,14 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 червня встановлений на такому рівні 3014,8982 гривні за 100 євро (+20,3312 грн).

При цьому курс євро на 3 червня становить 2994,567 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня 2019 року, готівковий курс в продажу виріс на 2 копійки до 30,11 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,15 - 29,90 (29,15 - 29,80 - 31 травня), продажу 29,90 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 31 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,60 - 31 травня), продажу - 30,11 (30,09 - 31 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 38 копійок до 30,35 гривень за євро. Курс покупки становить 30,31 грн/євро.

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