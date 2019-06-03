ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ пояснив зростання курсу долара

Новини » Економіка    03.06.2019 - 10:20
НБУ пояснив зростання курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Девальвацію спричинили зовнішні і внутрішні фактори

Зростання курсу долара до гривні в травні пояснюється як зовнішніми причинами, так і внутрішньою політичною ситуацією в Україні. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначається в огляді, на валютному ринку впродовж більшої частини травня гривня помірно зміцнювалася завдяки значній пропозиції іноземної валюти. Однак на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні, наприкінці місяця гривня перебувала під девальваційним тиском.

"У результаті, в травні обмінний курс гривні до долара та євро послабився (приблизно на 1,0%)", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що найближчі місяці боргові фактори будуть чинити вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

Як повідомляло РБК-Україна, в НБУ заявили, що на валютному ринку України відсутня істотна реакція на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів.

Експерти спрогнозували курс долара на початку червня Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся