НБУ пояснив зростання курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Девальвацію спричинили зовнішні і внутрішні фактори

Зростання курсу долара до гривні в травні пояснюється як зовнішніми причинами, так і внутрішньою політичною ситуацією в Україні. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначається в огляді, на валютному ринку впродовж більшої частини травня гривня помірно зміцнювалася завдяки значній пропозиції іноземної валюти. Однак на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні, наприкінці місяця гривня перебувала під девальваційним тиском.

"У результаті, в травні обмінний курс гривні до долара та євро послабився (приблизно на 1,0%)", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що найближчі місяці боргові фактори будуть чинити вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

Як повідомляло РБК-Україна, в НБУ заявили, що на валютному ринку України відсутня істотна реакція на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів.