НБУ значно знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 49 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 49 копійок до 31,22 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 січня встановлено на такому рівні:

3122,0257 гривні за 100 євро (-49,3881 грн).

При цьому курс євро на 29 грудня становить 3171,4138 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 27 копійок до 31,88 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,15 - 31,65 (30,33 - 31,85 - 29 грудня), продажу 31,50 - 32,60 (31,65 - 32,60 - 29 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,24 (31,49 - 29 грудня), продажу - 31,88 (32,15 - 29 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 55 копійок 31,24 грн/євро. Курс покупки становить 31,20 грн/євро.