НБУ значно підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 48 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 48 копійок до 31,71 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 грудня встановлений на такому рівні:

3171,4138 гривні за 100 євро (+47,8608 грн).

При цьому курс євро на 28 грудня становить 3123,553 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу виріс на 40 копійок до 31,85 гривень за євро. Курс купівлі євро становить 30,55 - 31,65 (30,40 - 31,25 - 27 грудня), продажу 31,4 0 - 32,20 (31,20 - 31,80 - 27 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,24 (30,93 - 27 грудня), продажу - 31,85 (31,45 - 27 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 36 копійок 31,79 грн/євро. Курс покупки становить 31,73 грн/євро.