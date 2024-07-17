НБУ повысил курс доллара до нового максимума, евро превысил отметку 45 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,4627 гривен за 1 доллар (+0,2052 грн). До этого максимум был 17 июля - 41,2575.

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,9789 гривен за 1 евро (+45,3457 грн). До этого максимум был 17 июля - 0,3668.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,46-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,65 гривен.

Ситуация на рынке

С начала 2024 года официальный курс доллара вырос на 9,2% (с 37,98 на 31 декабря 2023 года). Официальный курс евро поднялся на 7,4% (с 42,20 на 31 декабря 2023 года).

Официальный курс определяется по итогам торгов на межбанковском валютном рынке. В рамках режима "управляемой гибкости" НБУ фактически контролирует курс с помощью своих интервенций, поскольку центробанк доминирует на рынке.

Хотя в госбюджете заложен курс доллара на уровне 42,1 на конец 2024 года, это значение не является ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который действует из других соображений.