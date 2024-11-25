НБУ вернулся к стандартной оценке устойчивости банков после четырехлетнего перерыва
В 2025 году оценка устойчивости банков и банковской системы Украины после четырехлетнего перерыва будет проведена по стандартной процедуре. Она будет проводиться с привлечением внешних аудиторов для оценки качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Согласно принятой Концепции, оценка устойчивости будет включать три этапа:
- Этап I "Оценка качества активов (AQR)". AQR обязательна для всех банков и будет осуществляться независимыми аудиторами. Предусматривает проверку качества базовой выборки активов и приемлемости обеспечения по ним согласно установленным НБУ требованиям к оценке кредитного риска. Если после проверки базовой выборки активов аудиторы обнаружат значительное количество ошибок в оценке кредитного риска (сверх порогового значения), они должны провести углубленную проверку большей выборки активов;
- Этап II "Экстраполяция": Предусматривает экстраполяцию результатов углубленной проверки активов в рамках AQR и будет осуществляться Национальным банком только для банков, для активов которых была проведена углубленная проверка;
- Этап ІІІ "Стресс-тестирование" будет осуществляться Национальным банком по базовому и неблагоприятному сценарию по данным финансовой отчетности банков с горизонтом прогнозирования три года.
Этап III будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банков, нуждающихся в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года. По предварительным оценкам, такой подход будет предусматривать стресс-тестирование около 20 банков и обеспечит выборку более чем в 90% от чистых активов банковской системы. Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2025 года.
"Оценка устойчивости – классический инструмент анализа банковского сектора и его рисков, которым пользуется большинство регуляторов во всем мире, – отметил глава НБУ Андрей Пышный.
По его словам, адаптация банков к работе в условиях полномасштабной войны и их достаточно высокие финансовые результаты позволяют вернуться к привычной практике ежегодной оценки.
"В конечном итоге это упражнение должно показать возможные слабые звенья и при необходимости укрепить их, чтобы банковская система и дальше могла успешно отвечать на имеющиеся и потенциальные вызовы", - добавил он.
Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года в Украине работало 62 банка. Из них государственными были семь банков , доля их чистых активов составляла 53,3%, а в средствах населения – 63,4%.