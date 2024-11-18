Рейтинг банков по вкладам: где больше всего денег украинцев

В Украине на 1 октября 2024 года работало 62 банка, в которых физические лица держали 1 трлн 172 млрд гривен. Из них средства до востребования - 763,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 422,3 млрд гривен и Ощадбанке - 200,9 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 75,9 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 67,3 млрд гривен, частный ПУМБ - 52,7 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 47,0 млрд гривен.

Структура сектора

В III квартале 2024 года в Украине, как и ранее, работало 62 банка. В сентябре небольшой Мотор-Банк (0,02% активов сектора) переклассифицирован из категории частных в группу государственных в результате решения суда о передаче государству активов подсанкционного лица - бывшего владельца банка Вячеслава Богуслаева.

Хотя государственных банков стало семь, доля их чистых активов сохранилась на уровне 53,3%, а в средствах населения даже несколько уменьшилась (на 0,7 п. п.), до 63,4%, прежде всего из-за более активного привлечения средств частными и иностранными банками.

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось 5053 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 85. Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке – 1163. Государственный ПриватБанк находится на втором месте – 1113 отделений.