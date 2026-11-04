НБУ ввел новый бенчмарк для евро и изменил расчет валютных курсов: детали решения

Национальный банк Украины обновил подходы к определению, расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынков. В частности регулятор ввел новый бенчмарк для евро и обновил методику расчета официального курса иностранных валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины .

В НБУ отмечают, что изменения будут способствовать повышению прозрачности, надежности и репрезентативности индикаторов рынка, а также приблизят практики НБУ к международным стандартам и принципам IOSCO. Ради этого Нацбанк утвердил новую редакцию соответствующего положения.

Новый индикатор для евро

По запросу участников рынка НБУ вводит новый индикатор (бенчмарк) - справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Как рассчитывается: на основании справочного курса гривны к доллару США по состоянию на 12:00 и среднего значения ежечасных котировок BFIX доллара США к евро в промежутке с 10:30 до 12:00 по киевскому времени.

Для чего нужен: бенчмарк будет служить ориентиром для сделок между банками и клиентами в евро, а также упростит заключение форвардных сделок в этой валюте, позволяя более оперативно производить расчеты.

Обновление методики и большая прозрачность

Кроме этого, регулятор утвердил следующие изменения:

Новая методика для других валют и металлов: расчет официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США), СДР и учетной цены банковских металлов будет осуществляться по аналогичному подходу - на основании официального курса доллара и среднего значения котировок BFIX во временном промежутке с 10:30 до 15:00.

Ежедневная публикация дополнительных данных: НБУ будет обнародовать количество и объем сделок, вошедших в расчет официального и справочного курсов доллара, их минимальные и максимальные значения, а также тип расчета (при обычных или особых условиях).