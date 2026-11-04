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Курс валют на 4 ноября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках

08:49 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 4 ноября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках Фото: курс доллара растет (Getty Images)
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В среду, 4 ноября, на наличном рынке Украины наблюдается изменение курсов основных иностранных валют. Доллар и евро прибавили в цене в большинстве коммерческих банков и обменных пунктов.

Сколько стоит валюта в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 4 ноября, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 46,40 грн для покупки валюты и 46,01 грн для ее продажи.

Евро в обменниках сегодня можно купить в среднем за 52 гривны, а продать - за 51,50 гривны.

Курс валют на 4 ноября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках на покупку сегодня составляет 46,23 гривны, а сдать валюту можно по 45,47 гривен. Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,77 гривен, а сдать - по 50,83 гривны.

Курс валют на 4 ноября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 46,10 (+11 коп) гривен, а для карточек - 46,08 (+23 коп) гривен. Евро в отделениях можно купить по 51,70 (+20 коп) гривен, а картой - 51,81 (+27 коп) гривна.

Ощадбанк в приложении продает доллары по 46,10 (-5 коп) гривен, а картой - 46,25 (+5 коп) гривен. Евро в "Ощаде" через приложение можно купить по 51,75 (-10 коп) гривны, а картой - по 51,85 (без изменений) гривны.

ПУМБ продает доллары в кассах по 46,20 (+10 коп) гривен, а картой - также 46,20 (+10 коп) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

"Монобанк" сегодня продает доллары по 46,05 (+19 коп.) гривен, а за евро придется заплатить 51,75 (-5 коп.) гривну.

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