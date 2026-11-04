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НБУ запровадив новий бенчмарк для євро та змінив розрахунок валютних курсів: деталі рішення

09:24 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
НБУ запровадив новий бенчмарк для євро та змінив розрахунок валютних курсів: деталі рішення Фото: НБУ публікуватиме курс євро щодня о 12:00 (Getty Images)
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Національний банк України оновив підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків. Зокрема, регулятор запровадив новий бенчмарк для євро та оновив методику розрахунку офіційного курсу іноземних валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

В НБУ зазначають, що зміни сприятимуть підвищенню прозорості, надійності та репрезентативності індикаторів ринку, а також наблизять практики НБУ до міжнародних стандартів та принципів IOSCO. Задля цього Нацбанк затвердив нову редакцію відповідного положення.

Новий індикатор для євро

На запит учасників ринку НБУ запроваджує новий індикатор (бенчмарк) - довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Як розраховуватиметься: на підставі довідкового курсу гривні до долара США станом на 12:00 та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX долара США до євро у проміжку з 10:30 до 12:00 за київським часом.

Для чого потрібен: бенчмарк слугуватиме орієнтиром для угод між банками та клієнтами у євро, а також спростить укладання форвардних угод у цій валюті, дозволяючи оперативніше проводити розрахунки.

Оновлення методики та більша прозорість

Окрім цього, регулятор затвердив такі зміни:

Нова методика для інших валют та металів: розрахунок офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США), СПЗ та облікової ціни банківських металів здійснюватиметься за аналогічним підходом - на підставі офіційного курсу долара та середнього значення котирувань BFIX у часовому проміжку з 10:30 до 15:00.

Щоденна публікація додаткових даних: НБУ оприлюднюватиме кількість та обсяг угод, які увійшли до розрахунку офіційного та довідкового курсів долара, їхні мінімальні та максимальні значення, а також тип розрахунку (за звичайних чи особливих умов).

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