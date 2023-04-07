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НБУ ввел новые меры для повышения депозитных ставок и стабильности валютного рынка

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Украина, Пятница 07 апреля 2023 08:52
НБУ ввел новые меры для повышения депозитных ставок и стабильности валютного рынка Фото: НБУ побуждает банки поднимать ставки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 7 апреля 2023 года ввел новые меры по усилению стимулов привлечения банками депозитов населения в гривне снижения рисков для валютного рынка и международных резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Соответствующие изменения позволят защитить сбережения граждан от инфляционного обесценивания и обеспечат дальнейшее снижение ценового давления", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ снизил ставку по депозитным сертификатам, в которых банки размещают средства в НБУ, с 23% до 20% годовых.

Обновленный дизайн монетарной политики предполагает, что банки могут размещать средства под учетную ставку (25%), если они привлечены у населения сроком от трех месяцев.

"Возможность размещать часть своей свободной ликвидности в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от динамики портфеля срочных депозитов физических лиц будет побуждать банки активнее конкурировать за вкладчиков, в том числе путем повышения ставок", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, части банков будут выгодно активизировать работу с вкладчиками и усилить маркетинговые усилия, а также и дальше повышать ставки по срочным депозитам в гривне. Еще часть банков будет вынуждена двигаться за рынком, чтобы сохранить ликвидность и не потерять клиентов, которых потом всегда сложно и дорого возвращать.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины активно работает с банками, чтобы они повышали ставки по депозитам . Даже рост вдвое существенно не отразится на банках.

В феврале 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Годовая инфляция составила 24,9%.

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