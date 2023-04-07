НБУ запровадив нові заходи для підвищення депозитних ставок та стабільності валютного ринку

Національний банк України з 7 квітня 2023 року запровадив нові заходи для посилення стимулів залучення банками депозитів населення в гривні зниження ризиків для валютного ринку та міжнародних резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Відповідні зміни дадуть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечать подальше зниження цінового тиску", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, НБУ знизив ставку за депозитними сертифікатами, в яких банки розміщують кошти в НБУ, з 23% до 20% річних.

Оновлений дизайн монетарної політики передбачає, що банки можуть розміщувати кошти під облікову ставку (25%), якщо вони залучені у населення на строк від трьох місяців.

"Можливість розміщувати частину своєї вільної ліквідності у тримісячних депозитних сертифікатах в залежності від динаміки портфеля строкових депозитів фізичних осіб спонукатиме банки активніше конкурувати за вкладників, у тому числі шляхом підвищення ставок", - йдеться в повідомлені.

Як зазначили в НБУ, частині банків буде вигідно активізувати роботу з вкладниками та посилити маркетингові зусилля, а також і далі підвищувати ставки за строковими депозитами у гривні. Ще частина банків буде змушена рухатися за ринком, щоб зберегти ліквідність та не втратити клієнтів, яких потім завжди складно та дорого повертати.