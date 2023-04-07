НБУ запровадив нові заходи для підвищення депозитних ставок та стабільності валютного ринку
Національний банк України з 7 квітня 2023 року запровадив нові заходи для посилення стимулів залучення банками депозитів населення в гривні зниження ризиків для валютного ринку та міжнародних резервів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Відповідні зміни дадуть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечать подальше зниження цінового тиску", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, НБУ знизив ставку за депозитними сертифікатами, в яких банки розміщують кошти в НБУ, з 23% до 20% річних.
Оновлений дизайн монетарної політики передбачає, що банки можуть розміщувати кошти під облікову ставку (25%), якщо вони залучені у населення на строк від трьох місяців.
"Можливість розміщувати частину своєї вільної ліквідності у тримісячних депозитних сертифікатах в залежності від динаміки портфеля строкових депозитів фізичних осіб спонукатиме банки активніше конкурувати за вкладників, у тому числі шляхом підвищення ставок", - йдеться в повідомлені.
Як зазначили в НБУ, частині банків буде вигідно активізувати роботу з вкладниками та посилити маркетингові зусилля, а також і далі підвищувати ставки за строковими депозитами у гривні. Ще частина банків буде змушена рухатися за ринком, щоб зберегти ліквідність та не втратити клієнтів, яких потім завжди складно та дорого повертати.
Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України активно працює з банками, щоб вони підвищували ставки за депозитами. Навіть зростання удвічі суттєво не вплине на банки.
У лютому 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних. Річна інфляція становила 24,9%.
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