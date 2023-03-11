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Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Суббота 11 марта 2023 10:50
Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки для населения более чем в два раза ниже уровня инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Это выше, чем месяцем ранее (10,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте не изменились - 0,6%.

За февраль ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 10,8% до 12,1% годовых, по валютным упали с 0,9% до 0,6% годовых.

Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков за февраль вырос на 2,0% до 1 952 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,5% до 937 млрд гривен, предприятий вырос на 2,9% до 957 млрд гривен.

Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2023 года в национальной валюте составляли 36,0% годовых. По сравнению с январем ставки выросли на 0,3 п.п.

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.

Отметим, потребительские цены в Украине в феврале выросли на 24,9%. НБУ прогнозирует на 2023 год инфляцию ниже 20%, правительство - ниже 30%.

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