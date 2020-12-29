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НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України у 2020 році

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 15:59
НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України у 2020 році
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За останній квартал з України виведено ще 50 млн доларів

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за січень-вересень 2020 року скоротилися на 343 млн доларів. При цьому в третьому кварталі відтік капіталу склав 49 млн доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, у першому кварталі 2020 року був зафіксований відтік на 1 549 млн доларів, за другий квартал 2020 року приплив склав 1255 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація, половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України зменшується, 42% не бачать істотних змін. Тільки 9% опитаних інвесторів бачать поліпшення.

Нагадаємо, в кінці червня Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

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