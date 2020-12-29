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НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины в 2020 году

Киев, Вторник 29 декабря 2020 15:59
НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины в 2020 году
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последний квартал из Украины выведено еще 50 млн долларов

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-сентябрь 2020 года сократились на 343 млн долларов. При этом в третьем квартале отток капитала составил 49 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в первом квартале 2020 года был зафиксирован отток на 1 549 млн долларов, за второй квартал 2020 года приток составил 1255 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины уменьшается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.

Напомним, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

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Новости Украины Экономика Национальный банк Украиныкапиталиностранные инвестиции

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