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НБУ виявив підозрілі операції клієнтів більш у ніж половині банків

Новини » Фінанси    30.01.2019 - 11:50
НБУ виявив підозрілі операції клієнтів більш у ніж половині банків
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сума підозрілих операцій за рік становить близько 70 млрд грн

Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, за 2018 рік НБУ надіслав СБУ стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ, а саме:

  • за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн доларів, 11,8 млн євро;
  • за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 17 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн грн, 738,4 млн доларів, 8,8 млн євро, 57,2 млн руб.

Також впродовж 2018 року НБУ надіслав  до Національного антикорупційного бюро України сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів.

"Надана  правоохоронцям  інформація здебільшого стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією(переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік передала до правоохоронних органів 934 матеріали щодо підозрілих операцій, що можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

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