ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ дозволив поштовим операторам грошові перекази в гривнях

Новини » Фінанси    04.02.2019 - 10:22
НБУ дозволив поштовим операторам грошові перекази в гривнях
Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Оператори поштового зв'язку зможуть отримати ліцензію Національного банку

Національний банк України поширив на операторів поштового зв’язку порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таке рішення зумовлене введенням в дію закону України "Про валюту і валютні операції", яким встановлено право операторів поштового зв’язку надавати фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, на підставі ліцензії НБУ. Умовою для отримання оператором поштового зв’язку ліцензії на валютний переказ є надання ним послуг з переказу коштів у валюті України.

"Отримання зазначеної ліцензії дозволить операторам поштового зв’язку надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Це сприятиме розширенню доступу населення до фінансових послуг та збільшенню користувачів таких послуг", - зазначили в НБУ.

Постанова НБУ № 25 набирає чинності з 7 лютого 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк дозволив обмін іноземної валюти не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.

НБУ визначив планові обсяги купівлі валюти на міжбанку НБУ оцінив втрати від зменшення транзиту російського газу
Новини України УкрпоштаНаціональний банк Україниперевод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся