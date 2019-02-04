НБУ дозволив поштовим операторам грошові перекази в гривнях

Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Оператори поштового зв'язку зможуть отримати ліцензію Національного банку

Національний банк України поширив на операторів поштового зв’язку порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таке рішення зумовлене введенням в дію закону України "Про валюту і валютні операції", яким встановлено право операторів поштового зв’язку надавати фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, на підставі ліцензії НБУ. Умовою для отримання оператором поштового зв’язку ліцензії на валютний переказ є надання ним послуг з переказу коштів у валюті України.

"Отримання зазначеної ліцензії дозволить операторам поштового зв’язку надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Це сприятиме розширенню доступу населення до фінансових послуг та збільшенню користувачів таких послуг", - зазначили в НБУ.

Постанова НБУ № 25 набирає чинності з 7 лютого 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк дозволив обмін іноземної валюти не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.