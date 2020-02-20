НБУ дав роз'яснення щодо відсотків за кредитами для військових

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Військові не повинні сплачувати відсотки банкам та кредитним спілкам

Банки не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом, а також штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби. Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку України.

Як зазначили в НБУ відповідні вимоги законодавства містяться в законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" (пункт 15 статті 14).

"Це означає, що кредит військовослужбовця фактично "заморожується" на час проходження ним військової служби. Військовий має змогу тимчасово не виплачувати тіло кредиту, а банк не нараховує проценти та штрафи за прострочення виплат", - зазначили в НБУ.

Національний банк 14 лютого 2020 року надіслав банкам додаткове роз’яснення щодо виконання ними вимог законодавства України, а саме - не нараховування процентів, штрафів та пені за кредитами для професійних військових та контрактників із початку особливого періоду (із 18 березня 2014 року), а для мобілізованих військових - із дати їх мобілізації.

У НБУ повідомили, що норми, які звільняють військовослужбовців від нарахування відсотків, штрафів та пені на час проходження військової служби, розповсюджуються не лише на банки, а й на небанківські фінансові установи.

"Національний банк поки не є їх регулятором, але отримує звернення від військовослужбовців, у тому числі й щодо порушень законодавства небанківськими фінустановами", - додали в НБУ.

Нагадаємо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в січні 2020 року в національній валюті становили 36,8% річних, що на 1,3 в.п. вище, ніж у грудні 2019 року (35,5%).

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).