Курс долара на міжбанку впритул наблизився до позначки 26 гривень

На відкритті міжбанківського валютного ринку 9 листопада 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився ще на 1 копійку - до 26,08 гривень за долар, в покупці - до 26,06 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на три копійки-до 30,22 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".