ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

НБУ установил курс злотого на уровне 12,19 гривен

Украина, Среда 28 января 2026 17:35
UA EN RU
НБУ установил курс злотого на уровне 12,19 гривен Фото: Официальный курс злотого составляет 12,19 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины остановил повышение официального курса злотого и на 29 января установил его на уровне предыдущего дня 12,19 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 29 января составляет 12,1918 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 28 января).

НБУ установил курс злотого на уровне 12,19 гривенbank.gov.ua

На наличном рынке курс покупки злотого вырос по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки - до 11,73 гривен, а курс продажи на 5 копеек - до 12,2 гривен. С 1 января эти курсы выросли на 32 и 34 копейки соответственно.

Официальный курс злотого с начала года вырос на 39 копеек (с 11,80 гривен).

Курс центробанка Польши

Официальный курс злотого к гривне, который устанавливает Народный банк Польши на 28 января составляет 0,0819 гривен. За период 15-28 января официальный курс злотого по отношению к евро почти не изменился и был на уровне 4,2 злотых за 1 евро. По отношению к доллару произошла небольшая девальвация национальной валюты Польши - с 3,62 до 3,50 злотых за 1 доллар США.

Напомним, что на протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен). На 28 января курс злотого достиг рекордного значения -12,19 гривен. 27 января средний курс покупки злотого составил 11,68 гривен, а курс продажи - 12,14 гривен.

Официальный курс евро на 28 января установлен на уровне 51,23 гривны, что соответствует значению предыдущего дня, а курс доллара - 42,77 гривен (-0,19 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве