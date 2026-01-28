НБУ установил курс злотого на уровне 12,19 гривен

Национальный банк Украины остановил повышение официального курса злотого и на 29 января установил его на уровне предыдущего дня 12,19 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс польского злотого на 29 января составляет 12,1918 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 28 января).

bank.gov.ua

На наличном рынке курс покупки злотого вырос по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки - до 11,73 гривен, а курс продажи на 5 копеек - до 12,2 гривен. С 1 января эти курсы выросли на 32 и 34 копейки соответственно.

Официальный курс злотого с начала года вырос на 39 копеек (с 11,80 гривен).

Курс центробанка Польши

Официальный курс злотого к гривне, который устанавливает Народный банк Польши на 28 января составляет 0,0819 гривен. За период 15-28 января официальный курс злотого по отношению к евро почти не изменился и был на уровне 4,2 злотых за 1 евро. По отношению к доллару произошла небольшая девальвация национальной валюты Польши - с 3,62 до 3,50 злотых за 1 доллар США.