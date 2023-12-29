НБУ впервые поднял курс доллара выше 38 гривен

Официальный курс на 1 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн).

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Курс евро составит 41,996 гривен за 1 евро (-0,2119 грн). Это ниже исторического максимума. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

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На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 38,02-38,04 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке с утра курс вырос на 45 копеек до 38,85 грн/доллар, а во второй половине дня поднялся до 39,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке в конце года

Таким образом, официальный курс доллара с начала декабря вырос на 4,5% с 36,38 до 38,0 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины, который в ответ ослабил гривну. Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.