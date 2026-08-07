НБУ выпустит памятную монету в честь Папы Римского Иоанна Павла II

Национальный банк Украины в 2026 году выпустит памятную монету, посвященную Святому Папе Римскому Иоанну Павлу II и 25-летию его исторического Апостольского визита в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Главное: Новый выпуск НБУ: В 2026 году Нацбанк введет в обращение памятную монету, посвященную выдающемуся духовному лидеру Папе Римскому Иоанну Павлу II.

В 2026 году Нацбанк введет в обращение памятную монету, посвященную выдающемуся духовному лидеру Папе Римскому Иоанну Павлу II. Исторический повод: Выпуск приурочен к 25-летию первого Апостольского визита в Украину, который состоялся в конце июня 2001 года.

Выпуск приурочен к 25-летию первого Апостольского визита в Украину, который состоялся в конце июня 2001 года. Детали позже: НБУ уже приступил к работе над монетой. Информацию о ее дизайне, номинале, тираже и точной дате презентации объявят позже.

НБУ уже приступил к работе над монетой. Информацию о ее дизайне, номинале, тираже и точной дате презентации объявят позже. Символизм и традиция Выпуск станет продолжением нумизматической серии, посвященной украинско-польской солидарности, европейскому единству и историческому примирению народов.

Монету посвятят выдающемуся духовному лидеру, одному из самых влиятельных поляков ХХ века и 25-й годовщине его визита в Украину.

Детали будущего выпуска раскрыли глава Нацбанка Андрей Пышный и чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.

Национальный банк уже начал работу над новой памятной монетой. Ее планируют ввести в обращение в 2026 году. В то же время детали по дизайну, номиналу, тиражу и дате презентации обещают сообщить позже.

Почему монету посвятили Иоанну Павлу II

Апостольский визит Иоанна Павла II в Украину состоялся 23-27 июня 2001 года. Во время первого обращения в Киеве понтифик назвал себя другом украинского народа, говорил об особом месте Украины между Востоком и Западом и отметил ее европейское призвание.

В Нацбанке также напомнили, что в 2003 году Папа призвал украинцев и поляков не оставаться заложниками болезненной исторической памяти, признавать ошибки прошлого, прощать оскорбления и извиняться за собственные вины.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, будущая памятная монета должна сохранить память о фигуре Иоанна Павла II и его идеях, которые, по оценке Нацбанка, остаются актуальными для Украины и сегодня.

Монета продолжит нумизматическую традицию

В Нацбанке отметили, что выпуск новой монеты станет продолжением нумизматической традиции, связанной с украино-польской солидарностью.

В частности, в 2023 году Национальный банк Украины и Национальный банк Польши совместно выпустили набор серебряных памятных монет "Дружба и братство - величайшее богатство", посвященный партнерству двух государств и поддержке Украины после начала полномасштабной российской агрессии.

По замыслу НБУ новая монета должна развить эту тему в более широком историческом контексте как символ свободы, примирения, ответственности за историческую память и европейского единства.