ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

НБУ выпустит памятную монету в честь Папы Римского Иоанна Павла II

23:39 07.08.2026 Пт
3 мин
Ждать ли монету в обращении уже в этом году?
aimg Татьяна Веремеева
НБУ выпустит памятную монету в честь Папы Римского Иоанна Павла II Фото: Папа Римский Иоанн Павел II (wikipedia.org)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины в 2026 году выпустит памятную монету, посвященную Святому Папе Римскому Иоанну Павлу II и 25-летию его исторического Апостольского визита в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Главное:

  • Новый выпуск НБУ: В 2026 году Нацбанк введет в обращение памятную монету, посвященную выдающемуся духовному лидеру Папе Римскому Иоанну Павлу II.
  • Исторический повод: Выпуск приурочен к 25-летию первого Апостольского визита в Украину, который состоялся в конце июня 2001 года.
  • Детали позже: НБУ уже приступил к работе над монетой. Информацию о ее дизайне, номинале, тираже и точной дате презентации объявят позже.
  • Символизм и традиция Выпуск станет продолжением нумизматической серии, посвященной украинско-польской солидарности, европейскому единству и историческому примирению народов.

Монету посвятят выдающемуся духовному лидеру, одному из самых влиятельных поляков ХХ века и 25-й годовщине его визита в Украину.

Детали будущего выпуска раскрыли глава Нацбанка Андрей Пышный и чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.

Национальный банк уже начал работу над новой памятной монетой. Ее планируют ввести в обращение в 2026 году. В то же время детали по дизайну, номиналу, тиражу и дате презентации обещают сообщить позже.

Почему монету посвятили Иоанну Павлу II

Апостольский визит Иоанна Павла II в Украину состоялся 23-27 июня 2001 года. Во время первого обращения в Киеве понтифик назвал себя другом украинского народа, говорил об особом месте Украины между Востоком и Западом и отметил ее европейское призвание.

В Нацбанке также напомнили, что в 2003 году Папа призвал украинцев и поляков не оставаться заложниками болезненной исторической памяти, признавать ошибки прошлого, прощать оскорбления и извиняться за собственные вины.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, будущая памятная монета должна сохранить память о фигуре Иоанна Павла II и его идеях, которые, по оценке Нацбанка, остаются актуальными для Украины и сегодня.

Монета продолжит нумизматическую традицию

В Нацбанке отметили, что выпуск новой монеты станет продолжением нумизматической традиции, связанной с украино-польской солидарностью.

В частности, в 2023 году Национальный банк Украины и Национальный банк Польши совместно выпустили набор серебряных памятных монет "Дружба и братство - величайшее богатство", посвященный партнерству двух государств и поддержке Украины после начала полномасштабной российской агрессии.

По замыслу НБУ новая монета должна развить эту тему в более широком историческом контексте как символ свободы, примирения, ответственности за историческую память и европейского единства.

Ранее РБК-Украина рассказывало о выпуске Национальным банком новой памятной монеты "Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby". Монету посвятили морскому беспилотнику, разработанному СБУ. В НБУ показали ее дизайн, сообщили дату начала продаж, тираж и номинал, а также напомнили о роли дрона Sea Baby в выполнении боевых операций, в том числе атаках на Крымский мост и корабли Черноморского флота РФ.

Также НБУ выпустил две новые памятные оборотные монеты номиналом в 10 гривен, посвященные Сумской и Черниговской областям. В НБУ показали дизайн монет, рассказали об их тираже, порядке введения в обращение и продаже в специальных роликах, а также объяснили, что серия призвана почтить устойчивость пограничных регионов во время полномасштабной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Папа римский Национальный банк Украины Монеты
Новости
Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)
Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом