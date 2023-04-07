НБУ выиграл суд у Коломойского по договорам поручительства с ПриватБанком на 18 млрд гривен

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и подтвердил законность пяти кредитных договоров с ПриватБанком на 18,3 млрд гривен и договоров поручительства, которые обеспечивали их выполнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Суд отменил решение судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского и признаны недействительными эти договоры и его личное поручение по кредитам.

По данным пресс-службы, в течение 2008-2015 годов НБУ по оспариваемым договорам предоставил ПриватБанку кредиты для поддержания ликвидности на общую сумму 18,3 млрд гривен.

В 2016 году Игорь Коломойский, в то время являвшийся совладельцем ПриватБанка, заключил с НБУ договоры поручительства, по которым он лично гарантировал возврат банком полученных кредитов.

В мае 2019 года Игорь Коломойский подал иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными этих кредитных договоров, а также договоров поручительства. В июне 2020 года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего акционера. Это решение подтвердил суд апелляционной инстанции. НБУ обжаловал его в Верховном суде, поддержавшем правовую позицию НБУ.

В апреле 2020 г. государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученные кредиты.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD.

ПриватБанк ведет судебные процессы с бывшими владельцами банка во многих странах, пытаясь возместить многомиллиардные убытки.