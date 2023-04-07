НБУ виграв суд у Коломойського щодо договорів поруки з ПриватБанком на 18 млрд гривень
Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку України та підтвердив законність п’яти кредитних договорів з ПриватБанком на 18,3 млрд гривень та договорів поруки, що забезпечували їх виконання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського та визнано недійсними ці договори та його особиста порука за кредитами.
За даними прес-служби, потягом 2008 -2015 років НБУ за оспорюваними договорами надав ПриватБанку кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд гривень.
У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, уклав з НБУ договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів.
У травні 2019 року Ігор Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. В червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. НБУ оскаржив його у Верховному суді, який підтримав правову позицію НБУ.
У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD.
ПриватБанк веде судові процеси з колишніми власниками банку у багатьох країнах, намагаючись відшкодувати багатомільярдні збитки.
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