Главная » Бизнес » Экономика

НБУ отступил от рекорда. Насколько снизился курс евро?

Украина, Среда 21 января 2026 17:35
НБУ отступил от рекорда. Насколько снизился курс евро? Фото: Официальный курс евро составил 50,67 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк снизил официальный курс евро с рекордного уровня - 50,67 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Как изменился официальный курс евро

  • Какая ситуация на наличном рынке

  • Насколько вырос межбанк в январе

Официальный курс евро на 22 января составил 50,67 гривен, что на 5 копеек ниже значения 21 января. С 1 января (49,79 гривен) курс евро вырос на 88 копеек.

Курс доллара на 22 января установлен на уровне 43,18 гривен (-0,08 гривен к предыдущему дню).

Стоимость валюты в обменниках

В обменниках и кассах банков средний курс продажи евро к 17:00 составил 50,96 гривен, что на 2 копейки ниже курса предыдущего дня. Курс покупки валюты Еврозоны вырос на 1 копейку - до 50,30 гривен.

Доллар на наличном рынке продолжает дешеветь. Курсы покупки-продажи этой валюты снизились на 11 копеек по сравнению с 20 января.

Рост евро на межбанковском рынке

За период с 1 по 20 января курс продажи евро на межбанковском рынке вырос на 1,2 гривны - до 50,73 гривен, при этом курс продажи увеличился на 1,26 гривен - до 50,69 гривен. На протяжение 1-20 января официальный курс вырос лишь на 54 копейки - с 49,79 до 50,3 гривен.

Курс доллара на межбанке за этот период на 1,07-1,12 гривен до 43,24-43,29 гривен (покупка-продажа).

Напомним, на 21 января НБУ поднял официальный курс евро до рекордного значения - 50,72 гривен, что на 42 копейки больше. чем значение предыдущего дня. Курс доллара была установлена центробанком на 21 января на уровне - 43,25 гривен.

Рост курса евро, в частности, связан с ростом стоимости евро к доллару на международном рынке. Новый виток повышения тарифов между ЕС и США на фоне конфликта вокруг Гренландии могут увеличить турбулентность на валютном рынке и привести к еще большему подорожанию евро, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

