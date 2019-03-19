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Банки України різко збільшили прибуток на початку року

Новини » Економіка    19.03.2019 - 19:08
Банки України різко збільшили прибуток на початку року
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

За два місяці банки отримали 8,7 млрд грн чистого прибутку

Чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-лютому 2019 року склав 8,691 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними регулятора, за цей період банки отримали 39,279 млрд грн доходу. Найбільше банкам дали процентні доходи - 26,489 млрд грн, комісійні доходи - 9,164 млрд грн, результат від переоцінки від операцій купівлі-продажу - 2,212 млрд грн.

Банки України різко збільшили прибуток на початку року

У січні-лютому 2019 року витрати банків склали 30,588 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 12,077 млрд грн, загальні адміністративні витрати 8,812 млрд грн, відрахування в резерви 2,973 млрд грн.

Банки України різко збільшили прибуток на початку року

"Національний банк очікує, що в поточному році прибутковості сектора залишиться на високому рівні", - йдеться в повідомленні НБУ.

Банки України різко збільшили прибуток на початку рокуНагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році склав 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

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