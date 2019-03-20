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Вкладникам банків-банкрутів виплатили майже 90 млрд грн

Новини » Економіка    20.03.2019 - 12:38
Вкладникам банків-банкрутів виплатили майже 90 млрд грн
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість українських банків перебувають у стадії ліквідації

У реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за станом на 1 березня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

За даними прес-служби, у стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 березня 2019 року становить 13,937 млрд грн. Надходження від регулярного збору за січень-лютий склали 892,83 млн грн.

Вкладникам банків-банкрутів виплатили майже 90 млрд грн

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, які були передані в управління фонду після набрання чинності закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), в межах виплати гарантованого відшкодування станом на 1 березня 2019 року склала 89,312 млрд грн, повідомили в прес-службі ФГВФО.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Відзначимо, в реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 90 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

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