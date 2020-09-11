НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в два рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 вересня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 22,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, збільшивши її в майже у два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 11,50 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1217,60 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом, НБУ буде надалі дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Нагадаємо, за прогнозом групи ICU, у вересні може збільшитися попит на валюту з боку імпортерів, які більш активно будуть поповнювати складські запаси з початком нового навчального року і сезону бізнес-активності. Курс буде коливатися в межах 27,5-28 грн/долар.