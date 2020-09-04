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НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже до нуля

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 17:03
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже до нуля
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Центробанк практично не виходив на ринок, щоб поповнити резерви

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 серпня - вересня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її в шість разів у порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 68,00 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4486,90 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1195,10 млн доларів.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, заявив, що Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року. У разі нестабільності НБУ буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти у разі політичної кризи або чергового локдауну через коронавірус.

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