Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Збільшення попиту та виплати за держоблігаціями призвели до послаблення гривні

У вересні може збільшитись попит на валюту з боку імпортерів, які більш активно поповнюватимуть складські запаси з початком нового навчального року та сезону бізнес активності. Тому НБУ може навіть виходити на ринок із продажем валюти, щоб стримувати коливання курсу долара.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Ми очікуємо, що курс тяжітиме до послаблення і надалі, але за участі НБУ на ринку залишиться міцнішим за 28 грн/долар і коливатиметься в межах 27,5-28 грн/долар", - зазначив аналітик.

Як нагадав Котович, початок вересня охарактеризувався виплатою відсотків за ОВДП і значною мірою на користь нерезидентів за 5-річним випуском облігацій.

"Тому, безсумнівно, попит на валюту дещо зріс і спричинив послаблення гривні до 27.71 грн/долар за підсумками тижня", - додав він.

НБУ лише в п'ятницю вийшов на валютний ринок з інтервенціями з купівлі валюти на суму 11,5 млн доларів. Це найменший обсяг купівлі валюти за тиждень цього року, за винятком тижнів, коли НБУ взагалі не купував валюту. Аналогічний обсяг інтервенцій був наприкінці травня минулого року.

Як зазначив аналітик, із початком нового місяця курс гривні послабився і цього тижня може змусити НБУ задовольняти надлишковий попит та продавати валюту з резервів.

"Ми очікуємо, що курс коливатиметься в межах коридору 27,5-28 грн/долар", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 серпня - вересня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 11,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти у разі політичної кризи або чергового локдауну через коронавірус.