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НБУ знизив курс золота на 330,05 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    09.07.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,3%
Фото: золото подешевшало на 0,3%

Золото подешевшало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс золота на 0,3% до 330,05 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -330 054,64 грн за 10 тройських унцій (-978,38 грн або -0,3%);

Срібло – 4 197,39 грн за 10 тройських унцій (-43,27 грн);

Платина – 222 501,36 грн за 10 тройських унцій (+2076,99 грн);

Паладій – 249 212,05 грн за 10 тройських унцій (-842,26 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 9 липня укрепилил курс гривні до 26,32 грн/долар Міжнародні резерви України у червні склали близько 18 млрд доларів
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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