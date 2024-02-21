НБУ уточнил ряд валютных ограничений: что изменится с сегодняшнего дня

Национальный банк Украины оптимизировал ряд валютных ограничений. Это сделано, чтобы предотвратить непроизводительный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, с 21 февраля 2024 года произошли следующие изменения:

Во-первых, уточнены условия покупки валюты бизнесом.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях "своп" по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть сделки предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.

Чтобы соответствующие операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений НБУ уточнил условия покупки валюты предприятиями. Так, с 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях "своп", по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им валюте по первой части валютных операций на условиях "своп" (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Во-вторых, НБУ уточнил особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям.

В настоящее время действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства переводились из-за границы.

Для того чтобы стимулировать возврат в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточнил особенности валютного надзора банками. Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

Валютный своп – валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении договора.

Ограничения во время войны

Напомним, НБУ с началом войны ввел жесткие ограничения на валютном рынке, которые постепенно отменяются.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

В частности, НБУ с 1 декабря 2023 года отменил ряд ограничений на валютном рынке. Изменения касаются как предприятий, так и граждан.