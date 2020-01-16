НБУ уточнить порядок використання рахунків ФОПів

Національний банк уточнить свій коментар про порядок використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які набрали чинності з 3 січня 2020 року. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій після презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, НБУ має намір виключити зі свого коментаря заяву про те, що ФОП мають право перерахувати кошти зі своїх рахунків на рахунки, відкриті для власних потреб, лише після сплати податків.

"Я сподіваюся, що сьогодні вийде доповнення або уточнення до постанови НБУ, де ми призупинимо дію або наш коментар про те, що гроші з рахунків фізичних осіб - підприємців можуть бути перераховані на рахунки фізосіб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю", - сказав він.

Нагадаємо, на початку січня Національний банк України (НБУ) надав роз'яснення щодо змін до порядку використання рахунків фізичних осіб - підприємців (ФОП), які набрали чинності з 3 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП).