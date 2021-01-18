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НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав ще на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 14 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня встановлено на такому рівні: 28,1926 гривень за 1 долар (+0,1402 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 гривень.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,17 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,99 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Прогноз погоди
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