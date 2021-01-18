НБУ встановив офіційний курс долара на 18 січня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує 28,05 гривень

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс не змінився у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (0,0 грн). При цьому курс долара на 16 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара стабільний після невеликого зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,04 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 34,04 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.