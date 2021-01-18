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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Київ, Понеділок 18 січня 2021 10:53
Курс долара трохи знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,17 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,99 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 33,9714 - 33,9955 грн/євро, російський рубль 0,3803 - 0,3807.

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Нагадаємо, 16 січня торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1000 - 28,1800 грн/долар, євро 34,0195 - 34,0437 грн/євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс не змінився у порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (0,0 грн). При цьому курс долара на 16 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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