НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 2620,5887 гривень за 100 доларів (-4,3663 гривень).

При цьому курс долара на 10 травня становить 2624,955 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,26 грн/долар, курс купівлі до 26,23 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,47 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,48 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,73 гривень за євро.