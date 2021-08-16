Як працюватимуть банки в період вихідних на День незалежності: графік НБУ
Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням Кабінетом Міністрів робочих днів у 2021 році. На День незалежності буде чотири вихідні дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба НБУ.
Так, день роботи банківської системи України в 2021 році переносяться з понеділка 23 серпня - на суботу 28 серпня.
Згідно з рішенням НБУ, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня здійснюватимуться датою банківського дня 28 серпня 2021 року відповідно.
У період з 21 до 24 серпня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 25 серпня 2021 року відповідно.
Як зазначили в НБУ, 23 серпня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.