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НБУ спростить виплату зарплати у будь-якому банку завдяки IBAN

Новини » Економіка     10.02.2020 - 16:18
НБУ спростить виплату зарплати у будь-якому банку завдяки IBAN
Фото: банкомат (прес-служба НБУ)

Завдяки стандарту бухгалтерам буде простіше формувати зарплатні відомості

Національний банк України підготував проект змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті для оптимізації переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначають в НБУ, зміни пов’язані із запровадженням в Україні міжнародного номера банківського рахунку за стандартом IBAN.

"Тепер клієнт банку (роботодавець) отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам підприємства (організації, установи) із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі на рахунок, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, це дасть можливість працюючим громадянам реалізувати право самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати або винагороди за виконану роботу.

"Громадянин, а не роботодавець, має сам обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці, і ми хочемо, щоб це право дійсно реалізовувалося. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", - зауважив заступник голови НБУ Сергій Холод.

Як повідомляло РБК-Україна, остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN відбувся з 13 січня 2020 року.

Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

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