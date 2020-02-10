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НБУ констатував збереження ключових ризиків на 2020 рік та появу нових

Новини » Економіка     10.02.2020 - 12:29
НБУ констатував збереження ключових ризиків на 2020 рік та появу нових
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

До невизначеності з МВФ та ПриватБанком додався ризик поширення коронавірусу

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України (НБУ) під час дискусії 29 січня щодо рівня облікової ставки звернули увагу на збереженні ключових ризиків для прогнозів НБУ. Про це повідомляється на сайті центробанку.

Йдеться, зокрема, про відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ та посилення загроз для макрофінансової стабільності внаслідок рішень українських судів.

Крім цього, учасники дискусії зауважили, що хоча поширення коронавірусу наразі і не розглядається як вагомий та тривалий чинник для макроекономічної і фінансової стабільності для української економіки, але потенційно може стати одним із ризиків для реалізації макроекономічного прогнозу.

"За поточними оцінками поширення вірусу світом може мати лише короткостроковий ефект у вигляді негативного впливу на український експорт, зокрема металів, а також тимчасового ускладнення доступу України до зовнішнього фінансування",- йдеться в повідомленні.

Водночас позиції членів КМП щодо розміру зниження облікової ставки у січні розділилися.

За даними НБУ, шість членів КМП поділяли думку щодо доцільності зниження облікової ставки на 200 б.п. до 11,5%. Поступове зниження облікової ставки, на думку цих членів КМП, також є оптимальним для пристосування населення та бізнесу до нових економічних реалій - наближення процентних ставок за депозитами до однознакового рівня. Різке зниження процентних ставок може загальмувати приплив строкових депозитів до банківської системи. Поступове зниження облікової ставки навпаки дасть змогу банкам привести свою процентну політику у відповідність до зміни монетарних умов, а громадянам і бізнесу - полегшить ухвалення інвестиційних рішень.

Крім того, двоє членів КМП виступили за зниження облікової ставки на 350 б.п. до 10%. На їх думку, є суттєві ризики, що інфляція буде нижчою за прогнозну траєкторію за рахунок відкладеної дії декількох факторів. Насамперед, це рішення щодо перегляду адміністративних цін та тарифів завдяки відносно низькій ціні на газ. Також стримуватимуть інфляцію окремі антимонопольні заходи.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року.

На початку січня перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України (НБУ) має намір прискорити процес зниження облікової ставки і в умовах швидкого ослаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики.

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