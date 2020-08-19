НБУ спростив купівлю держоблігацій

Зміни стосуються як облігацій внутрішнього, так і зовнішнього займу
Національний банк розширив можливості купівлі державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні. Також НБУ удосконалив порядок адміністрування виплат за такими паперами.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Постановою НБУ впроваджено такі зміни:
Крім цього, були описані процедури які дозволяють надавати в заставу НБУ розширений перелік видів цінних паперів для отримання рефінансування, у тому числі облігації місцевих позик та корпоративні облігації з державною гарантією.
Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За даними НБУ, банки під час карантину скоротили кредитування і вклали кошти в ОВДП. Чистий корпоративний портфель скоротився за II квартал 2020 року на 6,3% в гривні і на 3,6% - в іноземних валютах