НБУ упростил покупку гособлигаций

Изменения касаются как облигаций как внутреннего, так и внешнего займа
Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении. Также НБУ усовершенствовал порядок администрирования выплат по таким бумагам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Постановлением НБУ введены следующие изменения:
Кроме этого, были описаны процедуры которые позволяют предоставлять в залог НБУ расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративных облигаций с государственной гарантией.
Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
По данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ. Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах