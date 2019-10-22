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Мінекономіки прогнозує мінімальне прискорення зростання ВВП в цьому році

Новини » Економіка    22.10.2019 - 12:03
Мінекономіки прогнозує мінімальне прискорення зростання ВВП в цьому році
Фото: Сергій Ніколайчук (tneu.edu.ua)

Зростання економіки прискориться на 0,2 відсоткових пункти

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України очікує прискорення зростання економіки в 2019 році до 3,5%. Про це на брифінгу сказав заступник глави відомства Сергій Ніколайчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав заступник міністра, оновлений макропогноз міністерства має бути затверджений Кабінетом міністрів до кінця жовтня 2019 року.

"Ми очікуємо невеличке прискорення в порівнянні з минулим роком. Якщо в минулому році, ВВП зріс на 3,3%, в цьому році ми очікуємо зростання на 3,5%", - сказав він.

Ніколайчук вважає, що зростання економіки України забезпечене правильною фіскальною та монетарною політикою в останні роки, яка "забезпечила стабільне макроекономічне підґрунтя для економічного зростання". Також за його словами, спостерігається довіру споживачів і інвесторів.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України має намір подати оновлений макропрогноз на затвердження Кабміну до кінця жовтня 2019 року. У прогнозі буде закладено зростання ВВП України в 2020 рік на рівні 3,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.

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