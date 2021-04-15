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НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України в 2021 році

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 14:12
НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України в 2021 році Фото: Національний банк України погіршив прогноз по ВВП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,8%. У січні НБУ прогнозував зростання економіки також на рівні 4,2%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 3,8%). У 2023 році очікується зростання на 4,0% (раніше очікувалося зростання на 4,0%).

НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України в 2021 році

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.

Зазначимо, Всесвітній банк прогнозує зростання економіки України у 2021 році на 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

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