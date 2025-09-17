НБУ держит гривну стабильной: ожидать ли скачков курса

Гривна пока остается стабильной вблизи 41,3 за доллар. Большие резервы позволяют контролировать рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.
Национальный банк на прошлой неделе снизил объем валютных интервенций до минимума с апреля. Это произошло на фоне сокращения дефицита валюты на рынке.
По данным обзора, НБУ продал лишь 443 млн долларов. Последний раз меньшие объемы интервенций наблюдались в середине апреля, когда они составляли 314 млн долларов.
Причиной стало резкое уменьшение дефицита валюты почти вдвое - до 225 млн долларов за четыре рабочих дня.
Регулятор позволял гривне колебаться в пределах 9-13 копеек в течение дня. При этом курс в основном оставался ниже 41,3 грн/доллар.
Сокращение дефицита валюты дало возможность НБУ уменьшить объем продажи валюты. Это подтвердило готовность регулятора постепенно расширять амплитуду колебаний.
По оценкам ICU, Нацбанк чувствует себя комфортно в нынешних условиях. Большие международные резервы позволяют ему и в дальнейшем ограничивать интервенции и удерживать курс вблизи текущих уровней.
В проекте госбюджета на 2026 год средний курс на 2025 год ожидается на уровне 42,4 грн/доллар. При этом ожидается скачок курса в следующем году до 45,7 грн/доллар.
Ранее аналитики группы ICU прогнозировали, что курс вырастет до 42,6 грн/доллар на конец 2025 года и до 44,9 грн/доллар на конец 2026 года.