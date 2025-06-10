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НБУ держит гривну крепкой: каким будет курс доллара в ближайшее время

Украина, Вторник 10 июня 2025 08:16
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НБУ держит гривну крепкой: каким будет курс доллара в ближайшее время Фото: курс доллара в ближайшие месяцы не изменится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара остается стабильным, а Национальный банк держит ситуацию под контролем. В ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, потребность в интервенциях не уменьшалась, и на прошлой неделе Национальный банк продал из международных резервов еще 639 млн долларов, что на уровне предыдущей недели и все еще больше средненедельного объема интервенций за время полномасштабной войны.

В то же время НБУ усилил официальный курс гривны сначала чуть ниже 41,5 грн/доллар, а в пятницу еще до 41,4 грн/доллар, или на 0,3% за неделю. Наличный курс в системно важных банках остался почти без изменений на уровне 41,1-41,7 грн/доллар.
НБУ держит гривну крепкой: каким будет курс доллара в ближайшее время

Национальный банк остается основным продавцом валюты на рынке и все дальше откладывает ослабление курса гривны, говорится в обзоре.

"По нашему мнению, он чувствует себя вполне комфортно с текущими объемами недельных интервенций, близкими к средненедельному уровню за время полномасштабной войны. НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы", - пишут аналитики.

В то же время рост покупки валюты в розничном сегменте является типичным для начала месяца, ведь у физических лиц обновляются лимиты на покупку валюты онлайн, добавили в компании ICU.

Курс доллара в 2025 году

Напомним, на прошлой неделе курс доллара упал с 41,52 до 41,40 грн/доллар. Курс опустился до минимума с 22 апреля.

В апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар. Ранее ожидался курс 45 грн/доллар.

В то же время в НБУ заявили, что бюджетный курс не является целью для центробанка и остается техническим показателем.

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