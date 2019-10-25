ru
ua

НБУ за три тижні вилучив майже 10 млн монет дрібних номіналів

Новини » Економіка   

Вилучення монет почалося з 1 жовтня 2019 року

Національний банк України (НБУ) з 1 жовтня 2019 року вилучив з обігу майже 10 млн монет номіналом з 1, 2 і 5 копійок із загальної кількості 5,6 млрд штук. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НБУ.

Як зазначається в у відповіді прес-служби на запит агентсва, "за період з 01.10.2019 по 23.10.2019 включно з обігу вилучено майже 10 млн штук монет номіналом 1, 2, 5 копійок".

У той же час, за даними НБУ, станом на 1 жовтня в готівковому обігу знаходилося 5,62 млрд дрібних монет, з яких номіналом 1 копійка - 2,347 млрд штук, 2 копійки - 1,396 млрд штук, 5 копійок - 1,876 млрд штук.

Таким чином, з готівкового обігу поки що вилучено близько 0,2% монет дрібних номіналів.

У той же час в НБУ раніше заявляли, що однією з причин вилучення монет дрібних номіналів було те, що ці монети припинили грати істотну роль в розрахунках населення за товари та послуги і майже не повертаються до банків після їхнього випуску.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не приймають під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почав вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському Сивохо став радником секретаря РНБО
Читати всі новини