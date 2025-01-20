НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны

НБУ в течение недели 13-17 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,015 млрд долларов.

Это лишь немногим меньше, чем в течение предыдущей недели - 1,039 млн долларов.

Спрос на валюту

Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.

Кроме того, в начале года Украина уже получила 3 млрд евро от ЕС за счет замороженных российских активов.

Курс доллара

Напомним, курс доллара в течение последней недели немного снизился как на межбанке, так и на наличном рынке. В итоге официальный курс НБУ снизился после исторического максимума (42,28 грн/доллар на 13 января) до 42,12 грн/доллар на 20 января. На наличном рынке курс находится на уровне около 42,60 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как отметил в колонке для РБК-Украина директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, у НБУ есть достаточно ресурсов для сохранения устойчивости валютного рынка.

По словам, объем международных резервов достиг рекордного уровня по итогам 2024 года, превысив 43,7 млрд долларов. Резервы и в дальнейшем будут пополняться международной помощью, неопределенность относительно которой на 2025 год существенно уменьшилась.

Лепушинский заявил, что колебания курса доллара будут умеренными.

По его словам, у