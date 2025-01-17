НБУ снижает курс доллара третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 20 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1257 гривен за 1 доллар (-0,0472 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,3684 гривен за 1 евро (+0,0484 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 42,08-42,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 42,65 грн/доллар.

Прогноз курса

Курс доллара в следующие 12 месяцев продолжит рост. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.

В январе 2025 года финансовые аналитики ожидают курс 45,19 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за декабрь прошлого года (44,83 грн/доллар).

Украинские банкиры в январе ожидаю курс через 12 месяцев на уровне 45,31 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь на уровне 44,92 грн/доллар.